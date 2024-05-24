ريم عبد الله تكشف لأول مرة أسباب "خلعها" لزوجها‎

كشفت الفنانة السعودية ريم عبد الله أسباب "خلعها" لزوجها، مؤكدة أنه "كان شخصا رائعا، لكن في وقت ما شعرت أنها تستطيع استكمال حياتها من دونه".

وأضافت ريم عبد الله خلال لقاء تلفزيوني: "واجهت أزمات كثيرة خلال حياتي، إلا أنني كنت دائما في حماية زوجي حتى قررت الانفصال عنه ثم الخلع بعد ذلك".

وتابعت الفنانة السعودية: "عندما تكون إنساناً ناضجاً، وتعرف كيف تدير نفسك، وتتحكم في أمورك، وتقبل وترفض يصير لك كيان ووجود، فعندما وصلت إلى هذه المرحلة شعرت أنني قادرة أكمل حياتي ومسيرتي الفنية بنفسي، فقررت الانفصال".

وحول الأسباب التي جعلتها تقرر خلع زوجها بعد فترة من الانفصال، قالت: "الشريك جميل، إلا أن هناك أسبابا خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أعرف كيف أكمل طريقي وحياتي".

وتقدمت ريم عبد الله بالشكر لطليقها بسبب الكثير من المواقف التي ساندها فيها، مضيفة: "شكراً لأنه كان لي محرما ووجوده أنقذني من أشياء كثيرة".