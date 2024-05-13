الأمن السعودي يضبط مقيمة عربية ظهرت في مقاطع مخلة (فيديو)

أعلن حساب "الأمن العام" التابع لوزارة الداخلية السعودية، الأحد، أن إلقاء القبض على وافدة عربية بعد ظهورها في مقاطع مخلة بالآداب العامة.

وذكر الحساب أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ضبطت مقيمة من الجنسية السورية بعد ظهورها في مقطع مرئي مخل بالآداب العامة ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد "الأمن العام" في بين له نشره عبر منصة "إكس"، أنه جرى إيقاف المقيمة السورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة.

ولم يكشف "الأمن العام" هوية المقيمة السورية ولا طبيعة المقاطع التي ظهرت فيها.