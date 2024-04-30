ميار الببلاوي تعلن مقاضاة داعية مصري اتهمها بـ"الزنا"

تقدمت الإعلامية والفنانة المعتزلة ميار الببلاوي ببلاغ للنائب العام ضد الداعية المصري محمد أبو بكر تتهمه فيه بالسب والقذف ورميها بالزنا، ورمي زوجها بالدياثة خلال فيديو نشره عبر صفحاته الرسمية على فيسبوك.

وقال عبدالله عوض محامي ميار الببلاوي في البلاغ، إن الشيخ محمد أبو بكر، نشر دون سابق إنذار أو اتفاق فيديو على صفحته الشخصية، موجهًا فيه عبارات السب والقذف والخوض في شرف وعفة الفنانة ميار الببلاوي، متهمًا إياها بالزنا ومتهمًا زوجها بالدياثة.

وأشار المحامي إلى أن ما قام به الشيخ محمد أبو بكر تسبب في ضرر نفسي لها ولابنها، وقد كان ذلك متعمدًا قاصدًا به منفعة مادية من استغلال اسم الفنانة ميار الببلاوي، مستغلًا حديثها في برنامج مع الإعلامية بسمة وهبة لتحقيق مكاسب مادية من وراء نسبة مشاهدات تدرّ عليه عائدًا ماديًًا.

وأضاف محامي ميار الببلاوي: "الشيخ محمد أبو بكر يعلم ويدرك ما يفعله من سب وقذف لسيدة متزوجة، واصفًا إياها بالزانية، وزوجها بالديوث، وقد استطال في حديثه لشرف وسمعة الفنانة ميار الببلاوي".

وكان الداعية المصري محمد أبو بكر قال في فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل: "مكنتش حابب أتكلم، لكن بعد أن تكلمت الأخت ميار الببلاوي عن أنها اتطلقت من زوجها 11 مرة وكانت بترجع بمكالمة ولجأت للمحلل، فهي أعادت للذاكرة فيلمًا سينمائيًًا كان يتناول ظاهرة المحلل، الأمر الذي جعل البعض يحتال على الشرع ويلجأ لهذه الطريقة".

وأضاف أبو بكر أنه "إبراء لذمتي، الإسلام بريء مما قالته ميار الببلاوي شكلًا وموضوعًا، كلامها لا يمت للدين بصلة، ربنا جعل الطلاق 3 مرات وليس 11 مرة، وجعل المرة الثالثة حاسمة وفاصلة".