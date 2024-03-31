الجائزة الكبرى ليانصيب باوربول الأمريكية ترتفع إلى 935 مليون دولار

سيعرف لاعبو اليانصيب ليلة السبت (بتوقيت الولايات المتحدة) ما إذا كانوا قد حصلوا على التذكرة الفائزة والجائزة الكبرى البالغة 935 مليون دولار في يانصيب باوربول الأمريكية.

ووفق رويترز فان الجائزة التي أصبحت الآن خامس أكبر جائزة في تاريخ اللعبة بحسب مسؤولي اليانصيب، تنمو بشكل مطرد منذ أن فاز آخر فائز بالجائزة الكبرى في يوم رأس السنة الجديدة 2024. ولم يسفر 37 سحبا متتاليا عن فائز بالجائزة الكبرى.

وقال مسؤولو اليانصيب إنه إذا اختار الفائز قبول الجائزة على دفعة واحدة، فإن قيمتها تبلغ نحو 452.3 مليون دولار.

ولا تزال قيمة الجائزة أقل بكثير من الجائزة الكبرى في سحب يانصيب آخر هو ميجا ميلتون والتي تجاوزت 1.1 مليار دولار.

كما تقل كثيرا عن أكبر جائزة يانصيب فردية في تاريخ الولايات المتحدة. وكان ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 عندما فاز حامل تذكرة وحيدة في كاليفورنيا بجائزة باوربول الكبرى البالغة 2.04 مليار دولار.

وللفوز باليانصيب، يجب على الفائز أو الفائزين مطابقة الأرقام الستة الصحيحة على تذكرة بقيمة دولارين. وفرص الفوز بالجائزة الكبرى واحد إلى 292.2 مليون، و سيتم إجراء السحب ليلة السبت الساعة 10:59 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:59 بتوقيت غرينتش).