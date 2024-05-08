بعد منشور شقيقها.. مصدر يكشف حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي
كشف مصدر مقرب من الفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حقيقة عودتهما، بعد منشور مبهم كتبه شقيق الأولى قبل قليل بشأن عودتهما، لافتا إلى أن شقيقها "لا يعلم عنها أي شيء".
وأثار الفنان وائل عبد العزيز الجدل بمنشور كتبه عن شقيقته ياسمين، متمنيا لها الخير وأن تعود المياه لمجاريها، لتسأله إحدى متابعاته عن عودة ياسمين، ليرد قائلا: حصل.. وبعد تلقيه التهاني والتبريكات قام بتعديلها إلى: "هيحصل".
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن تصريحات وائل عبد العزيز ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أنه لا يعلم أي شيء عن شقيقته إلا من خلال الإعلام؛ بسبب قطيعتها له، مشيرا إلى أنه في أزمتها الصحية الأخيرة زارها مرة واحدة، وعندما لم يجد ترحيبًا منها لم يزرها مجددًا، بحسب قوله.
وأضاف المصدر أن هناك محاولات بين ياسمين والعوضي للعودة إلى بعضهما، خاصة وأنهما يكنان لبعضهما الكثير من الحب، متوقعا أن يعودا لكن ليس في الوقت الراهن، على حد قوله.