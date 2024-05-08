بعد منشور شقيقها.. مصدر يكشف حقيقة عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

كشف مصدر مقرب من الفنانين المصريين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي حقيقة عودتهما، بعد منشور مبهم كتبه شقيق الأولى قبل قليل بشأن عودتهما، لافتا إلى أن شقيقها "لا يعلم عنها أي شيء".

وأثار الفنان وائل عبد العزيز الجدل بمنشور كتبه عن شقيقته ياسمين، متمنيا لها الخير وأن تعود المياه لمجاريها، لتسأله إحدى متابعاته عن عودة ياسمين، ليرد قائلا: حصل.. وبعد تلقيه التهاني والتبريكات قام بتعديلها إلى: "هيحصل".