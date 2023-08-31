أغلى جبنة في العالم تسجل رقمًا قياسيًّا في مزاد علني

دفع مطعم إسباني، 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدويًّا، تزن 2.2 كيلوغرام (4.85 رطل)، لتسجل بذلك رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا لأغلى قطعة جبن في مزاد علني، وفقًا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وفي كل عام، وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس دي كابراليس الإسبانية، مسابقة يتم من خلالها بيع أفضل قطع "جبن كابراليس" بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

وفي هذه السنة، دفع مطعم "إل يغار دي كولوتو" في أوفييدو بإسبانيا مبلغًا ضخمًا قدره 30 ألف يورو، مقابل قطعة جبن كابراليس المصنوعة يدويًّا من حليب البقر والماعز، والتي تنضج لعدة أشهر بكهوف في جبال لوس بيكوس دي يوروبا.

وتم تصنيع قطعة الجبن في مصنع "لوس بيرتوس" بمدينة كابرالس، وذلك قبل اختيارها عن طريق لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا شاركوا في المسابقة، لتكون الأكثر طلبًا في المزاد.