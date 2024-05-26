ليبيا.. تلميذات فوق الستين يرفعن شعار "العمر مجرد رقم"

في مشهد لافت شديد المغزى يوحي بالأمل والطاقة الإيجابية، ظهرت عدة سيدات ليبيات تجاوزن سن الستين وهن يقدمن امتحانات الشهادة الإعدادية، ليؤكدن أن العمر مجرد رقم، وأن أحلام التعليم ليس لها حد.

ونشرت صفحة التربية والتعليم عبر حسابها الموثق في فيسبوك أسماء التلميذات الستينيات، وهن: "أفطيمة سالم الصالحين "، 63 عاما، و"كاكنو محمد مسوكي"، 61 عاما، و"راقية محمد السنوسي" 66 عاما، و"نعمة عبد السلام عصمان"، 65 عاما، و"مسعودة سهل محمد"، 67 عاماً.

ونشرت الصفحة أيضا مقطع فيديو تشير فيه "مسعودة" إلى أنها لم تكن تتقن حتى كتابة اسمها، فلجأت إلى المدرسة لتنهي مرحلة تعليمها الأساسي.