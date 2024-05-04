بريتني سبيرز وزوجها الإيراني يتوصلان إلى تسوية طلاقهما

أكدت مجلة "بيبول" أن مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز والإيراني سام أصغري قد توصلا إلى تسوية بشأن طلاقهما، ويأتي القرار بعد تسعة أشهر من انفصالهما الذي تبع 14 شهراً من الزواج، وبعد ذلك تقدم أصغري بطلب الطلاق.

ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها المجلة، أيّد الزوجان السابقان شروط اتفاق ما قبل الزواج، وتنتظر الأوراق الآن توقيع القاضي لوضع اللمسات الأخيرة على الانفصال.

ويقول مصدر للمجلة: "كان الطلاق وديًا ولم يتم الطعن في اتفاق ما قبل الزواج، وتواصل بريتني استعراض حريتها وتمضي قدمًا في حياتها، ومن الواضح أن الأمر ليس سهلاً عليها، لكنها تظل إيجابية وتركز على المستقبل، كما أن كل التقارير التي تفيد بأنها تعاني من ضائقة مالية كاذبة".

وبعد تقديم طلب الطلاق، تحدث أصغري (30 عامًا) للمرة الأولى عن انفصاله عن سبيرز (42 عامًا) ببيان على وسائل التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "بعد ست سنوات من الحب والالتزام تجاه بعضنا، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معًا. سنتمسك بالحب والاحترام اللذين يكنهما أحدنا للآخر وأتمنى لها الأفضل دائمًا".

وبالتزامن مع ذلك أخبر أصغري مجلة "بيبول" بأن "مغنية البوب في حالة معنوية ممتازة على الرغم من كل ما يحدث".

وأشار أصغري إلى وجود اختلافات غير قابلة للتسوية كسبب للطلاق واعتبار 28 يوليو 2023 هو تاريخ الانفصال، في حين تشير الأوراق الجديدة إلى 30 يوليو 2023 كموعد الانفصال.

يذكر أنه بعد أن تقدم أصغري لخطبة سبيرز في سبتمبر 2021، عقدا قرانهما في 9 يونيو 2022 في حفل أقيم في لوس أنجلوس حضره قائمة بارزة من النجوم، بمن فيهم درو باريمور، ومادونا، وباريس هيلتون، وسيلينا غوميز.

وفي الأشهر التي تلت انفصالهما، قال أصغري لمجلة "بيبول" إنه يعتبر الوقت الذي قضاه مع سبيرز "نعمة".