بعد أن شاركها فيديو كليب.. شاكيرا تواعد ممثلاً بريطانًيا

كشفت صحف عالمية أن المغنية الكولومبية شاكيرا تواعد الممثل البريطاني لوسيان لافيسكونت بعد أن شاركها في فيديو كليبها الجديد "بونتيرا"، الذي جرى تصويره فبراير الماضي.

وقالت مصادر مقرّبة من شاكيرا، إن الفنانة العالمية أثارت القلق بين أصدقائها، الذين يشككون بنوايا بطل مسلسل "إيملي إن باريس" مشيرين إلى أنه يتقرب من النجمة العالمية من أجل الشهرة لا أكثر.

وقال المصدر إن علاقة شاكيرا بالممثل الذي يصغرها بنحو 16 عامًا بدأت عندما شاركها التمثيل في الفيديو المصور، حيث نشأت بينهما شرارة الإعجاب في الكواليس.

وبعد أيام قليلة من إطلاق الفيديو كليب، شُوهدت شاكيرا ولوسيان وهما يستمتعان بالعشاء في مطعم إيطالي في مدينة نيويورك.