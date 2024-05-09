لحظات تحبس الأنفاس لهبوط طائرة دون عجلاتها الأمامية في إسطنبول (فيديو)

وقرر طاقم الطائرة القادمة من باريس، في نهاية الأمر، الهبوط دون العجلات الأمامية، وحصلوا على موافقة برج المطار الذي أبلغ بدوره الفرق المختصة للتعامل مع هذه الحالة.

وهبطت الطائرة مستندة إلى جسمها الأمامي في نهاية عملية الهبوط، بينما كانت سيارات مخصصة برش المياه تنتظرها تحسبًا لأي حريق ناجم عن الاحتكاك بين جسم الطائرة وأرضية مدرج المطار.

وانتهت عملية الهبوط بشكل كامل دون أيّ إصابات لطاقمها، فيما بدأت على الفور عمليات سحب الطائرة من المدرج بعد إغلاقه بشكل مؤقت، بينما بدأت التحقيقات لمعرفة سبب العطل في معدات الهبوط.