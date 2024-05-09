لحظات تحبس الأنفاس لهبوط طائرة دون عجلاتها الأمامية في إسطنبول (فيديو)
نجح كابتن طائرة شحن من طراز "بوينغ 763"، في الهبوط بمطار إسطنبول الدولي، دون عجلات أمامية، في مشهد يحبس الأنفاس وقد وثقته كاميرات المراقبة في المطار.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "فيديكس" للشحن، تستعد للهبوط مساء أمس الأربعاء، في المطار، عندما فوجئ طاقمها بتعطل معدات الهبوط الأمامية، وفشلت محاولات إنزال العجلات الأمامية.
وقرر طاقم الطائرة القادمة من باريس، في نهاية الأمر، الهبوط دون العجلات الأمامية، وحصلوا على موافقة برج المطار الذي أبلغ بدوره الفرق المختصة للتعامل مع هذه الحالة.
وهبطت الطائرة مستندة إلى جسمها الأمامي في نهاية عملية الهبوط، بينما كانت سيارات مخصصة برش المياه تنتظرها تحسبًا لأي حريق ناجم عن الاحتكاك بين جسم الطائرة وأرضية مدرج المطار.
وانتهت عملية الهبوط بشكل كامل دون أيّ إصابات لطاقمها، فيما بدأت على الفور عمليات سحب الطائرة من المدرج بعد إغلاقه بشكل مؤقت، بينما بدأت التحقيقات لمعرفة سبب العطل في معدات الهبوط.
ونشر علي الجاسر، وهو كابتن طائرة سعودي، مقطع فيديو لطائرة الشحن وهي تهبط دون عجلات أمامية، مطمْئِنًا متابعيه في موقع "إكس" بعدم خطورة هكذا أعطال.
وقال "اليوم هبطت طائرة شحن تابعة لشركة فيديكس بمطار إسطنبول دون نزول العجلات الأمامية. طبعًا هو إجراء تعوَّد عليه الطيارون ودائمًا يقومون بالتدريب عليه بجهاز المحاكاة (السيموليتر)".
وأضاف "لو حدثت لك وانت راكب، حط ببطنك بطيخ صيفي وسولف مع اللي جنبك حتى نخلص إجراءاتنا ونسمح لكم بالنزول".
وقال أحد المغردين في رده "وين احط ببطني بطيخه صيفي يا كابتن علي وانا اشوف هالعالم التمت علينا وكل برشاش المويه من كلّ الاتجاهات ابموت بمكاني قبل اسولف مع اللي جنبي".