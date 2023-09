هل السيارات الكهربائية أفضل حقًا للبيئة؟

وتابعت: "على النقيض من ذلك، استخرجت صناعة النفط والغاز والفحم ما يعادل 15 مليار طن متري عام 2019، وسوف تحتاج الصناعة إلى استخراجه عامًا بعد عام لمواصلة توفير الطاقة".

وقالت إن الانبعاثات من السيارات الكهربائية، بالفعل، أقل من ثلث الانبعاثات لكل ميل مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين.

كما يُقدر بأن مركبات الوقود الأحفوري تولد ما يقرب من ضعف انبعاثات المركبات الكهربائية، حتى مع مراعاة الانبعاثات الناتجة عن استخراج المعادن والفلزات المضافة، بحسب "نوح هوريش"، الباحث في جامعة ولاية كولورادو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الفارق من الممكن أن ينمو لصالح السيارات الكهربائية، في حال إزالة الكربون وتقليل استخدام الكوبالت وإعادة التدوير للبطاريات، كما سيعمل على خفض تلوث الهواء، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى ما ورد في دراسات في مجلة Proceedings of th National" Academies of Science and Environmental Research"، بأن الوقود الأحفوري يعد مسؤولًا عن (4 - 8) ملايين حالة وفاة زائدة كل عام مرتبطة بتلوث الهواء.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية