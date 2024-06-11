من هي الممثلة الراحلة مها عطية؟

فارقت الممثلة المصرية مها أحمد عطية الحياة، في وقت متأخر الاثنين، بعد أكثر من 27 عاماً على اعتزالها الفن وغيابها عن الساحة الفنية.

ونعى العديد من الفنانين والفنانات في مصر الفنانة الراحلة، التي اشتهرت بدورها في فيلم "خرج ولم يعد".

تخرجت مها عطية من "المعهد العالي للفنون المسرحية"، وقدمت أعمالاً عدة في المسرح والسينما والتليفزيون خلال مسيرتها الفنية.

وكان أول دور قدمته الراحلة في فيلم "خرج ولم يعد" عام 1984، وهو دور "زينات" خطيبة "عطية" يحيى الفخراني.

وقدمت بعد ذلك عدداً من الأفلام منها "وصية رجل مجنون" عام 1987، و"عودة الهارب" عام 1990.

وإلى جانب السينما، قدمت مها أعمالاً في التلفزيون من بينها مسلسل"الفرسان" 1994 ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام 1988.

وفي المسرح، شاركت الفنانة الراحلة في مسرحية "ع الرصيف" عام 1987، ومسرحية "برلمان الستات" عام في العام ذاته.