فاطمة الصفي تعلق على انتقادات نحافتها المفرطة.. وهكذا نصحت شيماء سيف

أكدت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي أن "التعليقات السلبية" التي واجهتها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل متابعين، بعد ظهورها الأخير بنحافة مفرطة، "لا تزعجها".

وقالت في مقابلة إعلامية مع "إي تي بالعربي"، ردا على ذلك، إن "نحافتها تزعج الناس، لكنها لا تزعجها"، موضحة أنها "مرتاحة مع نحافتها ومظهرها".

وعن ذات الانتقادات، التي واجهت الفنانة المصرية شيماء سيف، بعد إجرائهما عملية تكميم معدة، لفتت إلى أن "ما تعرضت له شيماء سيف من انتقادات، يتعرض له جميع الناس".

ووجهت الصفي رسالة للفنانة المصرية، وطلبت منها "الاستمتاع بصحتها"، معلقة: "دامك سعيدة، ما علي من أحد".

وتابعت بالقول إنها "لا تعرف كم خسرت من وزنها"، مضيفة أن "وزنها الآن 52 كغ".

وأثار الظهور الأخير للفنانة الكويتية فاطمة الصفي، جدلا واسعا بين متابعين، بعد أن ظهرت بجسد نحيل جدا، ونحافة مفرطة.