هل تستحق دار "سكياباريلي" هذا الهجوم على تصاميمها الأخيرة؟

هاجمت منظمة "بيتا" PETA لحقوق الحيوان دار "سكياباريلي"، بعد عرض أزيائها الأخير، الذي تضمن تصاميم عليها رؤوس حيوانات.

وقالت المنظمة إن الدار الإيطالية، "مجدت الصيد من أجل الترفيه"، كما إنها شاركت بقتل أعداد من ديدان القز لصناعة الحرير، واستغلت الخراف للحصول على أصوافها.

وتداولت مجلات الأزياء العالمية صورًا من عرض الأزياء، الذي قدمته عارضات معروفات بينهن ناعومي كامبيل وإيرينا شايك، اللتان ظهرتا بتصميمين واحد برأس أسد، وآخر برأس ذئب.

كما لفتت نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينير" الأنظار فور وصولها إلى صالة العرض، مرتدية فستانا أسود، يغطي مقدمته رأس أسد ضخم.