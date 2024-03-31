صابرين تتحدث لـ"إرم نيوز" عن أدوار الأم وعلاقتها بمرحلتها العمرية

قالت الفنانة صابرين في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إنها اختارت الظهور بموسم دراما رمضان الحالي بعمل درامي وحيد وهو "مسار إجباري" من بين عدة عروض تمثيلية كانت مُقدمة لها هذا العام.

وأكدت الفنانة المصرية على أنها لا تظهر خلال الموسم الدرامي الواحد إلا بمسلسل منفرد دون التواجد بعدة أعمال في التوقيت نفسه، وأشارت إلى أنها فضلت المشاركة بهذا العمل دون غيره من أجل التركيز على طبيعة الدور الجديدة والمختلفة كليا بالنسبة لها من خلال شخصية "إحسان" الأم القوية، التي تعيش صراعات كثيرة، في مواجهة ضغوطات الحياة وتربية أبنائها بطريقة عقلانية، بعيدا عن العواطف والمشاعر في التربية والتي لم تتجل إلا بمشهد وحيد، خلال أحداث هذا العمل المكون من 15 حلقة، وانتهى عرضه ضمن مسلسلات النصف الأول من شهر رمضان الكريم.

وكشفت صابرين عن رؤيتها لشخصية "إحسان" الأم التي لم تبك طوال أحداث مسلسل "مسار إجباري" قائلة: "شخصية جديدة ومختلفة دراميا وللمرة الأولى أجسد دور الأم بهذه الطريقة المختلفة، حيث المرأة القوية التي لم تبكِ طوال أحداث العمل بسبب تلك الشخصية القوية التي فرضتها على أبنائها، إلا بمشهد وحيد في الحلقة الأخيرة، حينما تم اختطاف نجلها الصغير والذي تسبب لها في حالة من الانهيار خلال أحداث العمل، منذ بداية التحضير للعمل واتفقنا على تقديم شخصية الأم بالطريقة التي ظهرت بها في العمل مع المخرجة نادين خان بطريقة جديدة ومن زاوية مختلفة عما سبق وقدمته من أدوار".