صابرين تتحدث لـ"إرم نيوز" عن أدوار الأم وعلاقتها بمرحلتها العمرية
قالت الفنانة صابرين في حديث خاص لـ"إرم نيوز" إنها اختارت الظهور بموسم دراما رمضان الحالي بعمل درامي وحيد وهو "مسار إجباري" من بين عدة عروض تمثيلية كانت مُقدمة لها هذا العام.
وأكدت الفنانة المصرية على أنها لا تظهر خلال الموسم الدرامي الواحد إلا بمسلسل منفرد دون التواجد بعدة أعمال في التوقيت نفسه، وأشارت إلى أنها فضلت المشاركة بهذا العمل دون غيره من أجل التركيز على طبيعة الدور الجديدة والمختلفة كليا بالنسبة لها من خلال شخصية "إحسان" الأم القوية، التي تعيش صراعات كثيرة، في مواجهة ضغوطات الحياة وتربية أبنائها بطريقة عقلانية، بعيدا عن العواطف والمشاعر في التربية والتي لم تتجل إلا بمشهد وحيد، خلال أحداث هذا العمل المكون من 15 حلقة، وانتهى عرضه ضمن مسلسلات النصف الأول من شهر رمضان الكريم.
وكشفت صابرين عن رؤيتها لشخصية "إحسان" الأم التي لم تبك طوال أحداث مسلسل "مسار إجباري" قائلة: "شخصية جديدة ومختلفة دراميا وللمرة الأولى أجسد دور الأم بهذه الطريقة المختلفة، حيث المرأة القوية التي لم تبكِ طوال أحداث العمل بسبب تلك الشخصية القوية التي فرضتها على أبنائها، إلا بمشهد وحيد في الحلقة الأخيرة، حينما تم اختطاف نجلها الصغير والذي تسبب لها في حالة من الانهيار خلال أحداث العمل، منذ بداية التحضير للعمل واتفقنا على تقديم شخصية الأم بالطريقة التي ظهرت بها في العمل مع المخرجة نادين خان بطريقة جديدة ومن زاوية مختلفة عما سبق وقدمته من أدوار".
وأجابت صابرين عما إن كانت أدوار الأم هي المسيطرة من بين العروض التمثيلية المقدمة لها أخيرا ووفقا للمرحلة العمرية التي تعيشها؛ إذ قالت "أحاول ألا أضع نفسي بمنطقة أدوار الأم فقط من خلال العروض المقدمة لي بل أسعى للتنوع بأدوار مختلفة تناقش قضايا المرأة وتعبر عنهن من خلال عدة شخصيات مختلفة وليس فقط بمنطقة أدوار الأم، فالمهم بالنسبة لي اختيار أدوار تتناسب مع المرحلة العمرية التي أعيشها، وهذا بالفعل ما أقوم به من خلال أعمال جديدة أشارك بها في السينما وأنتظر عرضها قريبا".
شكل مختلف وكواليس رائعة
واختارت صابرين الظهور بشخصية الأم خلال أحداث مسلسل "مسار إجباري" بإطلالة مختلفة ولوك جديد عليها في التمثيل قالت عنه: "التعامل مع الشكل المادي الملموس كان على أساس مرجعية اجتماعية كان من الضروري التركيز عليها من خلال أنها تنتمي لطبقة أرستقراطية وتعمل كـ مديرة مدرسة ولها شكل خاص بها حاولنا أن نقدمه بشكل يميزها من خلال جميع التفاصيل الشكلية الخاصة بدور إحسان".
وعن الكواليس التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "مسار إجباري" وبالتحديد بطلا العمل من الشباب وهما عصام عمر و أحمد داش .. فتقول صابرين: "كانت كواليس رائعة للغاية حيث جمعتنا المحبة خلال تصوير المسلسل مع فريق العمل كله، أحمد داش وعصام عمر شباب معجونين بالموهبة وأتمنى لهم كل التوفيق في أعمالهم القادمة لأنهم مجتهدون للغاية وملتزمون وحقيقي موهبتين مشرفتين للغاية ودائما مصر ولادة في تقديم المواهب الشبابية للجمهور وهذا أمر مهم على الدراما والأعمال الفنية المصرية التي تتيح الفرصة لجميع المواهب للحضور والظهور على الساحة بأعمال فنية لها قيمة وتحمل رسائل مجتمعية مهمة".
ومن ناحية أخرى تنتظر صابرين عرض فيلم "الملحد" الذي تشارك في بطولته وتم الانتهاء من تصويره؛ إذ رفضت الحديث عن أي تفاصيل تخص الدور الذي تجسده خلال أحداث العمل، واكتفت بالقول: "أنتظر عرض هذا العمل بفارغ الصبر وأتوقع أن يكون من الأفلام المثيرة للجدل بسبب موضوعه الجرئ، واعتقد أن الحكم على العمل ما زال مبكرا خصوصا أنه لم يعرض حتى الآن"، والجدير بالذكر أن فيلم "الملحد" من بطولة أحمد حاتم، وصابرين، وشيرين رضا، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وتارا عماد، ونجلاء بدر، ومن تأليف إبراهيم عيسى واخراج محمد العدل.
أم كلثوم
وفي نهاية الحديث كان لابد من سؤال الفنانة صابرين عن مسلسل "أم كلثوم" تلك الخطوة الفارقة بمشوارها التمثيلي منذ أكثر من 25 عاما، وباعتراف الجمهور والنقاد فهو العمل الدرامي الوحيد الذي يندرج ضمن مسلسلات السيرة الذاتية الناجحة خلال ربع قرن من الزمان .. فردت "هذه التجربة من أجمل الأعمال التي قدمتها في حياتي، وسيظل في التاريخ أن هناك مسلسلا تم تقديمه ليحترم تاريخ ومسيرة هذه السيدة العظيمة أم كلثوم، فلقد سعدت بهذه التجربة مع الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن والمخرجة إنعام محمد علي، سيظل هذا العمل أهم الأعمال الدرامية والتمثيلية التي قدمتها في مشواري، وايضا من أقرب الأعمال إلى قلبي ممن قدمتها وظهرت بها بمشواري التمثيلي خصوصا أن هناك أعمالا أخرى مميزة بكل تأكيد وقريبة من قلبي لكن مسلسل أم كلثوم خطوة فارقة تعيش منذ سنوات طويلة وحتى الآن".