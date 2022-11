ترامب يرقص مع ابنته العروس تيفاني.. و"يهدد" زوجها

وضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خسارة الحزب الجمهوري الأخيرة جانبًا، للاحتفال بزفاف ابنته الصغيرة "تيفاني" من رجل الأعمال اللبناني الملياردير مايكل بولس، الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وسرَّبت إحدى الصحف الأمريكية، مقاطع من حفل الزفاف، حيث ظهر ترامب وهو يُراقص ابنته على أنغام أغنية Here Comes The Sun الكلاسيكية لفرقة البيتلز الشهيرة.

ولاحقًا، قدَّم ترامب كلمة للحضور، بدأها بتهديد العريس ممازحًا "من الأفضل لك أن تعتني بها يا مايكل، لا شك أنك شخص مميز.. أنتما شخصان رائعان وهذا يوم جميل".