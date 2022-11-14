ترامب يرقص مع ابنته العروس تيفاني.. و"يهدد" زوجها
وضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خسارة الحزب الجمهوري الأخيرة جانبًا، للاحتفال بزفاف ابنته الصغيرة "تيفاني" من رجل الأعمال اللبناني الملياردير مايكل بولس، الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وسرَّبت إحدى الصحف الأمريكية، مقاطع من حفل الزفاف، حيث ظهر ترامب وهو يُراقص ابنته على أنغام أغنية Here Comes The Sun الكلاسيكية لفرقة البيتلز الشهيرة.
ولاحقًا، قدَّم ترامب كلمة للحضور، بدأها بتهديد العريس ممازحًا "من الأفضل لك أن تعتني بها يا مايكل، لا شك أنك شخص مميز.. أنتما شخصان رائعان وهذا يوم جميل".
كما حرص ترامب على التحدث عن الطقس الذي كاد يتسبب في إلغاء الزفاف، إذ توقَّع خبراء الأرصاد الجوية أن تتأثر منطقة "بالم بيتش" حيث يُقام العُرس، بإعصار "نيكول".
وقال ترامب "كنا قلقين بسبب الأمطار، فأخبروني أنهم سيبنون خيمة ضخمة، لكنني رفضت لسببين، الأول، الخيمة ستكلف الكثير من المال، ومَن يريد صرف كل هذه الأموال؟!، والسبب الثاني، هو أن الاحتفال لن يكون كما نريد.. فقلت دعونا نجازف، صحيح يا تيفاني؟".
وكانت مصادر مقربة من عائلة ترامب، أكدت أن العروس "تيفاني" كانت متوترة للغاية بسبب توقعات الطقس، خاصة بعدما أجبر "بالم بيتش" موظفيه على إخلاء النادي، كما تم إغلاق المطار في المنطقة، وتوقيف الطيران لساعات.
وقدَّمت أم تيفاني "مارلا مابلز"، التي تزوجت ترامب من عام 1993 وحتى 1999، كلمة خلال الحفل، فقالت: أريد أن أشكر الأب الرائع دونالد وزوجته الجميلة ميلانيا، وجميع أفراد العائلة على قربهم من ابنتي تيفاني، فالدفء الذي يشاركونه جميعًا هو ما يربط هذه العائلة. إذا بقينا جميعا أقوياء، فسنساعد في تماسك هذا العالم".
يذكر أن تيفاني ترامب، 29 عامًا، وعريسها مايكل بولس قد أقاما حفل زفاف فاخرًا يوم السبت الماضي، حضره كثيرون من عائلة ترامب وبولس، إضافة إلى عدد من النجوم.
وارتدت العروس "تيفاني" فستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني "إيلي صعب"، والذي تضمَّن تطريزات لامعة محبوكة باتقان، ولاحقًا في حفل الاستقبال بدّلت تيفاني إطلالاتها، بفستان آخر أقل وزنًا.