ترامب يرقص مع ابنته العروس تيفاني.. و"يهدد" زوجها

كما حرص ترامب على التحدث عن الطقس الذي كاد يتسبب في إلغاء الزفاف، إذ توقَّع خبراء الأرصاد الجوية أن تتأثر منطقة "بالم بيتش" حيث يُقام العُرس، بإعصار "نيكول".

وقال ترامب "كنا قلقين بسبب الأمطار، فأخبروني أنهم سيبنون خيمة ضخمة، لكنني رفضت لسببين، الأول، الخيمة ستكلف الكثير من المال، ومَن يريد صرف كل هذه الأموال؟!، والسبب الثاني، هو أن الاحتفال لن يكون كما نريد.. فقلت دعونا نجازف، صحيح يا تيفاني؟".

وكانت مصادر مقربة من عائلة ترامب، أكدت أن العروس "تيفاني" كانت متوترة للغاية بسبب توقعات الطقس، خاصة بعدما أجبر "بالم بيتش" موظفيه على إخلاء النادي، كما تم إغلاق المطار في المنطقة، وتوقيف الطيران لساعات.

وقدَّمت أم تيفاني "مارلا مابلز"، التي تزوجت ترامب من عام 1993 وحتى 1999، كلمة خلال الحفل، فقالت: أريد أن أشكر الأب الرائع دونالد وزوجته الجميلة ميلانيا، وجميع أفراد العائلة على قربهم من ابنتي تيفاني، فالدفء الذي يشاركونه جميعًا هو ما يربط هذه العائلة. إذا بقينا جميعا أقوياء، فسنساعد في تماسك هذا العالم".