المجتمع السوري بين دراما الخيانة وخيانة الدراما

نظرة بانورامية على الدراما السورية تضعنا أمام حقيقة أن أحد أهم أسباب نجاحها الذي حققته خلال عقدين من بداية التسعينيات وحتى 2010 يعود إلى ملامستها الجمالية للواقع المحلي، وطرحها قضايا اجتماعية مهمة يتعاطف معها المشاهد السوري والعربي على حدٍّ سواء.

واستطاعت الأعمال الدرامية السورية في تلك الفترة أن تأخذ مكانها الأثير في الذاكرة الجمعية العربية باعتبارها تنطق بلسان المواطن العادي، من خلال تناولها قضايا الفقر والفساد والجهل والعديد من المشكلات المجتمعية، لدرجة بات المشاهد فيها يرى نفسه ومجتمعه وحياته فيها من خلال شخصياتها وحبكاتها والأفكار التي تطرحها.

أما بعد العام 2010 فقد توجهت المسلسلات السورية إلى طرح قضايا اجتماعية أكثر حساسية، وبات التركيز منصبًا على مواضيع إشكالية تتعلق بقيم الرجولة المحببة في الشرق الأوسط، ومنها على سبيل المثال موضوعة الخيانة الزوجية، التي لم تقتصر على خط درامي واحد ضمن العمل، بل بات المحور الأساسي الذي ترتكز عليه، مثل مسلسل "صرخة روح". واستشرت الخيانة في الدراما السورية لتحتل ما يقارب الـ40% من مساحة الأعمال المعروضة.

ولم يقتصر الموضوع على الخيانة الزوجية بمعناها التقليدي، بل تعداه إلى جرأة أكبر وحساسية أشد، إذ تناولت على سبيل المثال سفاح القربى، معتمدةً بشكل أساس على محاكاة الغرائز والشهوات واللعب على تابو الجنس بغزارة، ولو كان ذلك على حساب القيم المجتمعية التي سعت الدراما السورية منذ تأسيسها إلى محاكاتها والتأكيد عليها.

بعد أن كانت الخيانة مجرد خط درامي فرعي في كثير من الأعمال، مثل "سنعود بعد قليل، سكر وسط، أبناء القهر، زمن العار، شتاء ساخن، قلبي معكم، عن الحب والعزلة" وغيرها، باتت هي المحرك الأساس للأحداث، والموضوع المركزي في مسلسلات كعمل "الخائن" المقتبس عن الدراما التركية.