بعيداً عن المزايين.. السعودية تطلق أول مهرجان للإبل المنتجة للحليب (فيديو)
أطلقت السعودية، مهرجاناً جديداً للإبل، يستهدف الأنواع المنتجة للحليب، في أول مبادرة من نوعها بعد أن اقتصرت مسابقات الإبل الكثيرة في البلاد على المزايين وسباقات الهجن.
وأقيم مهرجان "محالب الإبل" في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، وشارك فيه عشرات الملاك بإبلهم التي تنتمي لفئات السواحل والعوادي والأوارك، وهي أشهر ثلاثة أنواع منتجة للحليب بين الإبل.
وبعد فعاليات تراثية وفنية رافقت المهرجان وسط حضور لمسؤولين من المنطقة، بدأت المسابقة بحلب النوق المشاركة، لتفوز بالمراكز الثلاثة أولى، الإبل التي درت أكبر كمية حليب.
وتلقى الفائز الأول جائزة قيمتها 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) بعد أن قدمت ناقته أكبر كمية حليب بين الإبل المشاركة.
ويقول منظمو المهرجان، إنه شهد إقبالاً من عدة مربين قدموا من مناطق مختلفة من المملكة، بينما يستعدون لتطوير النسخ المقبلة من المهرجان.
كما تلقى المنظمون طلبات من مربين ينتمون إلى دول خليجية مجاورة، ما يعني أن المهرجان يتجه نحو التوسع واكتساب صفة دولية على غرار مهرجانات الإبل الأخرى التي تستضيفها السعودية، وبينها مهرجان الملك عبدالعزيز السنوي للإبل، الأكبر من نوعه عالمياً بجوائزه المليونية.
وكانت الرياض قد أطلقت على العام 2024، عام الإبل في إطار اهتمام رسمي كبير بالإبل التي يبلغ عددها في السعودية، نحو 1.8 مليون رأس تقريباً، غالبيتها مسجلة بشكل رسمي.