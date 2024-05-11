بعيداً عن المزايين.. السعودية تطلق أول مهرجان للإبل المنتجة للحليب (فيديو)

أطلقت السعودية، مهرجاناً جديداً للإبل، يستهدف الأنواع المنتجة للحليب، في أول مبادرة من نوعها بعد أن اقتصرت مسابقات الإبل الكثيرة في البلاد على المزايين وسباقات الهجن.

وأقيم مهرجان "محالب الإبل" في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، وشارك فيه عشرات الملاك بإبلهم التي تنتمي لفئات السواحل والعوادي والأوارك، وهي أشهر ثلاثة أنواع منتجة للحليب بين الإبل.

وبعد فعاليات تراثية وفنية رافقت المهرجان وسط حضور لمسؤولين من المنطقة، بدأت المسابقة بحلب النوق المشاركة، لتفوز بالمراكز الثلاثة أولى، الإبل التي درت أكبر كمية حليب.