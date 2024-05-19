مطعم يمني يقلد مقهى سعوديًا بتقديم وجبات مجانية مقابل رقص الزبائن (فيديو)

لجأ مطعم يمني لتقليد تجربة طريفة أقدم عليها مقهى في السعودية قبل أيام، وأتاح لزبائنه الرقص مقابل حصولهم على وجبات طعام مجاناً بدلاً من دفع النقود.

وأظهر مقطع فيديو شابين يرتديان زيا يمنياً أمام أحد المطاعم الشعبية، ويرقصان بانتظار استلام وجبتيهما المجانيتين.

وحقق الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم عدم توفر معلومات وافية حول مكان المطعم، وما إذا كان في اليمن، أم في السعودية التي تستضيف عدداً كبيراً من اليمنيين.

ويُعتقد أن العرض اقتصر على زبائن محددين؛ بهدف التصوير والتسلية بالنظر لكون المطعم صغيرًا وشعبيًا، ولم يظهر اسمه في الفيديو.