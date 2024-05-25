ظهور ألمان يغنون شعارات نازية ويقلدون هتلر يثير موجة من الغضب (فيديو)
أثار مقطع مصور من حفل في جزيرة "سيلت" الألمانية، يُظهر أشخاصاً يغنون شعاراً نازياً بدلاً من كلمات أغنية ديسكو إيطالية، موجة من الغضب، وفق صحيفة "الغارديان".
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الألمان يهتفون في ملهى بجزيرة "سيلت" "الأجانب إلى الخارج – ألمانيا للألمان".
وأثار المقطع، الذي لا يتعدى بضع ثوانٍ، غضباً واسعاً على مستوى البلاد، وتم تداوله بشكلٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُظهر المقطع مجموعة في سيلت، شمالي فريزيا، وهم يحتفلون ويرقصون معا على أغنية عام 2001 L'amour Toujours للموسيقي الإيطالي جيجي داجوستينو.
وبينما يغني بعض أعضاء المجموعة شعارا نازيا قديما "ألمانيا للألمان - أخرجوا الأجانب" بدلاً من كلمات الأغنية الإيطالية غير السياسية أصلا، رفع رجل ذراعه اليمنى في تحية نازية واضحة وهو يقلد هتلر، واضعاً إصبعين فوق شفته العليا.
ووفق الصحيفة، يبدو أن الفيديو تم تصويره خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في Whitsun Bank بواسطة امرأة شابة تغني بنفسها أمام الكاميرا.
واضطرت الشرطة الألمانية للتدخل بعد انتشار المقطع، وأوضحت أن كلا من الشعار والتحية غير قانونيين في ألمانيا.
وقالت الشرطة في ولاية شليسفيغ هولشتاين إنها تفحص الفيديو بحثاً عن محتويات ذات صلة جنائية.
يذكر أن شعار "ألمانيا للألمان - أخرجوا الأجانب" ترنيمة استخدمها الزعيم النازي أدولف هتلر، كما تم نشرها كشعار انتخابي من قبل الحزب الوطني الديمقراطي اليميني المتطرف.