ظهور ألمان يغنون شعارات نازية ويقلدون هتلر يثير موجة من الغضب (فيديو)

أثار مقطع مصور من حفل في جزيرة "سيلت" الألمانية، يُظهر أشخاصاً يغنون شعاراً نازياً بدلاً من كلمات أغنية ديسكو إيطالية، موجة من الغضب، وفق صحيفة "الغارديان".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الألمان يهتفون في ملهى بجزيرة "سيلت" "الأجانب إلى الخارج – ألمانيا للألمان".

وأثار المقطع، الذي لا يتعدى بضع ثوانٍ، غضباً واسعاً على مستوى البلاد، وتم تداوله بشكلٍ واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع مجموعة في سيلت، شمالي فريزيا، وهم يحتفلون ويرقصون معا على أغنية عام 2001 L'amour Toujours للموسيقي الإيطالي جيجي داجوستينو.