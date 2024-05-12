ميغان ماركل تحيي ذكرى الأميرة ديانا بارتداء قلادتها(صور)

ظهرت ميغان ماركل خلال تواجدها أخيرا في نيجريا، وهي ترتدي طوقا ذهبيا في رقبتها، يشبه إلى حد كبير الطوق، الذي وضعته حماتها الراحلة الأميرة ديانا، أثناء زيارتها للدولة الأفريقية نفسها.

ونسقت ماركل الطوق مع إطلالة بيضاء، تماما كالتنسيق الذي اعتمدته الأميرة ديانا عام 1991.

وأحيت ماركل ذكرى أميرة ويلز السابقة مرة أخرى، من خلال ارتداء قلادة "صليب" ذهبية، أكدت مصادر ملكية إنها تعود بالفعل للراحلة ديانا.