ميغان ماركل تحيي ذكرى الأميرة ديانا بارتداء قلادتها(صور)
ظهرت ميغان ماركل خلال تواجدها أخيرا في نيجريا، وهي ترتدي طوقا ذهبيا في رقبتها، يشبه إلى حد كبير الطوق، الذي وضعته حماتها الراحلة الأميرة ديانا، أثناء زيارتها للدولة الأفريقية نفسها.
ونسقت ماركل الطوق مع إطلالة بيضاء، تماما كالتنسيق الذي اعتمدته الأميرة ديانا عام 1991.
وأحيت ماركل ذكرى أميرة ويلز السابقة مرة أخرى، من خلال ارتداء قلادة "صليب" ذهبية، أكدت مصادر ملكية إنها تعود بالفعل للراحلة ديانا.
وفي مايو 2023، شوهدت ميغان ماركل وهي ترتدي ساعة ديانا من تصميم "كارتييه" أثناء نزهة يومية.
وقال مقربون من ماركل، إنها تضع تلك الساعة كل يوم تقريبًا، مرفقة بسوار من الألماس، والذي يُعتقد أنه كان هدية من الملك تشارلز الثالث إلى زوجته السابقة الراحلة.
ويتواجد دوقا ساسكس في أفريقيا لتعزيز جهودهما الخيرية، حيث دُعيت ماركل وزوجها الأمير هاري إلى حفل استقبال أقامه رئيس أركان الدفاع النيجيري، على شرف عائلات العسكريين، وأعلن الزوجان عن افتتاح مركز لإعادة التأهيل خلال الحفل.