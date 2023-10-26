ثرواتهم تزيد على تريليوني دولار.. أين يعيش مليارديرات أفريقيا؟
سلط تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الضوء على أثرياء القارة الأفريقية، وقدم تفاصيل عن أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى أنّ جنوب أفريقيا تأتي في صدارة الدول التي تستضيف أثرياء القارة.
ووفق التقرير، فإنّ هناك ما يقرب من 140 ألف مليونير، وأكثر من 20 مليارديرًا يعيشون في القارة.
وتبلغ قيمة ثرواتهم مجتمعة 2.4 تريليون دولار، وهذا يزيد قليلًا على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022، وفقًا لأرقام البنك الدولي.
وأشارت "جون أفريك" إلى أنّ 138 ألف مليونير، و23 مليارديرًا المنتشرين في أنحاء القارة هم في قلب أحدث تقرير بعنوان "تقرير الثروة في أفريقيا 2023"، الصادر عن شركة الاستشارات "هينلي آند بارتنرز".
وفي قراءة للتقرير اعتبرت "جون أفريك"، أنّ الاستنتاج الأول هو تراجع عدد المليونيرات المقيمين في أفريقيا بنسبة 12% بين عامي 2012 و2022، خاصة بسبب هجرة بعضهم.
ووفقًا للخبراء في شركة "هينلي أند بارتنرز" فإن "المزيد من المليارديرات الأفارقة اختاروا الاغتراب، ومن بين الـ52 الذين ولدوا في أفريقيا، لا يزال 23 منهم فقط يعيشون هناك".
أما العنصر البارز الثاني الذي يجب تذكره من هذا التقرير فهو أن ما لا يقل عن 90٪ من المليارديرات الأفارقة يعيشون في خمس دول وهي جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب، وهذه الدول "الخمس الكبار" التي تستضيف أيضًا أكثر من نصف أغنى الأشخاص في أفريقيا.
وإذا كانت كيغالي، التي تحتل المركز 17 في هذا التصنيف للمليونيرات، تأتي خلف موريتانيا والجزائر وساحل العاج، فإن رواندا هي مع ذلك الدولة التي زاد فيها عدد المليونيرات بشكل أكبر في السنوات العشر الأخيرة.
ويقدم التقرير في رسم بياني توضيحًا لتوزيع أثرياء أفريقيا ودول إقامتهم، مشيرًا إلى أنّ جنوب أفريقيا تستضيف 37800 مليونير، وتأتي مصر في المرتبة الثانية بـ 16100 ثم نيجيريا بـ 9800 فكينيا بـ 7700 والمغرب بـ 5800 مليونير.
وتحلّ موريتانيا في المرتبة السادسة بـ 4900 ثم الجزائر بـ 2800 من أصحاب الثروات، فإثيوبيا بـ 2800 ثم غانا بـ 2600 وتنزانيا في المرتبة العاشرة بـ 2400.
ومن بين 23 مليارديرًا يقيم 8 في مصر و5 في جنوب أفريقيا و4 في نيجيريا و4 في المغرب وواحد في الجزائر وآخر في تنزانيا، وفق رسم بياني ثانٍ أورده تقرير "جون أفريك".
مجلة "جون أفريك"