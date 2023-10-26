ثرواتهم تزيد على تريليوني دولار.. أين يعيش مليارديرات أفريقيا؟

وأشارت "جون أفريك" إلى أنّ 138 ألف مليونير، و23 مليارديرًا المنتشرين في أنحاء القارة هم في قلب أحدث تقرير بعنوان "تقرير الثروة في أفريقيا 2023"، الصادر عن شركة الاستشارات "هينلي آند بارتنرز".

وفي قراءة للتقرير اعتبرت "جون أفريك"، أنّ الاستنتاج الأول هو تراجع عدد المليونيرات المقيمين في أفريقيا بنسبة 12% بين عامي 2012 و2022، خاصة بسبب هجرة بعضهم.

ووفقًا للخبراء في شركة "هينلي أند بارتنرز" فإن "المزيد من المليارديرات الأفارقة اختاروا الاغتراب، ومن بين الـ52 الذين ولدوا في أفريقيا، لا يزال 23 منهم فقط يعيشون هناك".

أما العنصر البارز الثاني الذي يجب تذكره من هذا التقرير فهو أن ما لا يقل عن 90٪ من المليارديرات الأفارقة يعيشون في خمس دول وهي جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب، وهذه الدول "الخمس الكبار" التي تستضيف أيضًا أكثر من نصف أغنى الأشخاص في أفريقيا.

وإذا كانت كيغالي، التي تحتل المركز 17 في هذا التصنيف للمليونيرات، تأتي خلف موريتانيا والجزائر وساحل العاج، فإن رواندا هي مع ذلك الدولة التي زاد فيها عدد المليونيرات بشكل أكبر في السنوات العشر الأخيرة.