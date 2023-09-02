"نيويورك تايمز": مبنى جوهانسبرغ المحترق كان فخًا مميتًا

تحوَّل مبنى مترامي الأطراف، وسط مدينة جوهانسبرغ، كان ملاذًا للنساء والأطفال المعنَّفين والمهاجرين، إلى جحيم فوضوي، بعد أن أدى حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 74 شخصًا، وأجبر السكان على التدافع اليائس لإنقاذ أنفسهم، وفق ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن "هذا المبنى الذي استُخدم من قبل خارجين عن القانون بشكل غير رسمي لابتزاز المشرَّدين والعاملين الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن الرسمي، كان الملاذ الأخير لمئات من مواطني جنوب أفريقيا، والمهاجرين المكافحين الذين يبحثون عن فترة راحة في أحد أكثر الاقتصادات تقدمًا في أفريقيا".

وقالت إن "المبنى الذى عانى من غياب الخدمات الصحية، من مراحيض، وصرف صحي، ومياه، وانقطاع الكهرباء، وأُحكمت مداخله بأبواب فولاذية، كان يُنذر بأن شيئًا عظيمًا سيحدث في يوم من الأيام، بحسب السيدة سيلي، عاملة مكياج سابقة انتقلت للمبنى قبل 5 سنوات ونجت من الحريق".