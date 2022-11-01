سوري وإثيوبية متورطان بالجريمة.. إنقاذ "مفقودة الشوقية" بعد اختطافها في مكة

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة، العقيد فواز الميمان، إنه تم التوصل إلى معلومات مهمة أدت إلى الوصول للجاني والطفلة، كما تم خلال الأيام الماضية رصد تحركات أحد الجناة ومتابعته حتى تم التحقق من تورطه بارتكاب الحادثة وتواجد الطفلة برفقته في إحدى الشقق السكنية في مكة المكرمة.

وأضاف أنه تم وضع كمين بعد أن تبين أن الجاني شخص "خطير للغاية" ومطلوب في عدد من القضايا الأمنية، حيث جرت مباغتته والإيقاع به والعثور على الطفلة رتيل بداخل الشقة وهي بصحة جيدة برفقة امرأة من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث من العمر.

كما تم القبض على شخص من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر مشارك في واقعة الاختطاف حاول الفرار على متن سيارة، حيث تم ضبطه.

وتابع "الميمان" أنه جرى تسليم الطفلة لوالدتها عقب الكشف الطبي عليها للتثبت من سلامتها، وبتفتيش مكان احتجاز الطفلة، تم العثور على سلاح، وعلى كمية من مادة "الحشيش" المخدر.

وأوضح أنه تمت إحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.