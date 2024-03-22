"البوم".. دراما إماراتية في مستوى ملحمة عالمية شهيرة
يجسد مسلسل "البوم" الإماراتي الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، ملحمة حقيقية يمثلها شاب طموح وعنيد في تحدي البحر وجبروته لتحقيق حلمه، ليذكر المشاهدين برائعة الكاتب الأمريكي آرنست همنغواي "الشيخ والبحر".
وفي حين كان بطل رواية همنغواي التي تحولت لفيلم سينمائي، بحاراً وصياداً مسناً، فإن بطل مسلسل "البوم" هو بحار إماراتي شاب يدعى شهاب، ويخترق بمركبه البحري الخشبي البحر في ظروف قاهرة بحثاً عن اللؤلؤ والسمك والتجارة والثروة والمجد.
وتدور أحداث المسلسل في فترة الحرب العالمية الثانية، ما بين عامي 1939 و 1945، حيث يقود البحار الشاب فريقاً من الصيادين والبحارة، ويخترق البحر نحو الهند، بينما تحيط به الأمواج العاتية والرياح ومخاطر الحرب وصراعات طاقم المركب الداخلية ومؤامرات المنافسين.
وعلى خطى العجوز العنيد "سانتياغو" في رواية همنغواي، يواجه البحار الإماراتي في مركبه الذي يحمل اسم "البوم" كل تلك التحديات، ويظهر قوة الإنسان وتصميمه وعزمه على مواجهة قوى الشر والطبيعة وتحقيق أهدافه.
ويعد المسلسل من الإنتاجات الدرامية الضخمة، حيث تتطلب أعمال التاريخ والحقب الماضية إعداد صورة متكاملة لذلك الماضي بكل تفاصيله وألوانه، وهو ما يظهر في مشاهد "البوم" من أزياء ممثليه ولهجاتهم ومنازلهم والبيئة التي يمثلون فيها.
وتعكس ردود فعل مشاهدي المسلسل، المستوى والنجاح الذي يحققه حتى الآن، وبينها على سبيل المثال ما يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل: "يستحق أن يُصنف هذا المسلسل كأحد أعظم الأعمال الفنية الإماراتية في تاريخ الدراما المحلية"، و"إلى الآن مسلسل البوم لم يخيب الآمال وكان على قدر التطلعات.. ممتاز بكل النواحي من اللهجة والممثلين وتصوير الحياة آنذاك .. مسلسل ممتاز".
وعلى صعيد التقييم والنقد الفني من المختصين، تقول فاطِمة الخطيب، وهي كاتبة وناشرة مهتمة بالفن: "المسلسل الإماراتي البوم هو المسلسل المحلي الوحيد الذي يستحق المشاهدة في رمضان السنة، نفخر بمثل هذه الأعمال التي تسلط الضوء على شخصيات إماراتية تكاد تكون غير معروفة".
وأضافت في حديثها عن المسلسل عبر حسابها في "إكس": "أحداثه مقتبسة عن قصة واقعية لشاب إماراتي أسس تجارة في ذروة الحرب العالمية الثانية، يواجه صعوبات ومشاكل كبيرة مع البريطانيين وفي الهند. بطولة طاقم تمثيل إماراتي بالاشتراك مع طاقم بحريني وهندي وبريطاني. عمل ضخم متعوب عليه من إنتاج شبكة أبوظبي للإعلام".
والمسلسل من سيناريو وإخراج التونسيين، عماد الدين حكيم والأسعد الوسلاتي، بينما يقود الفنان الإماراتي عمر الملا، فريق التمثيل بدور البطولة، بجانب بدر الحكمي، منصور الفيلي، آلاء شاكر، رحاب العطار، وعبدالله بن حيدر، ويعرض على قناة "الإمارات" وتطبيق "ADtv" التابعين لشبكة قنوات أبوظبي.