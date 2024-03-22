"البوم".. دراما إماراتية في مستوى ملحمة عالمية شهيرة

يجسد مسلسل "البوم" الإماراتي الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، ملحمة حقيقية يمثلها شاب طموح وعنيد في تحدي البحر وجبروته لتحقيق حلمه، ليذكر المشاهدين برائعة الكاتب الأمريكي آرنست همنغواي "الشيخ والبحر".

وفي حين كان بطل رواية همنغواي التي تحولت لفيلم سينمائي، بحاراً وصياداً مسناً، فإن بطل مسلسل "البوم" هو بحار إماراتي شاب يدعى شهاب، ويخترق بمركبه البحري الخشبي البحر في ظروف قاهرة بحثاً عن اللؤلؤ والسمك والتجارة والثروة والمجد.

وتدور أحداث المسلسل في فترة الحرب العالمية الثانية، ما بين عامي 1939 و 1945، حيث يقود البحار الشاب فريقاً من الصيادين والبحارة، ويخترق البحر نحو الهند، بينما تحيط به الأمواج العاتية والرياح ومخاطر الحرب وصراعات طاقم المركب الداخلية ومؤامرات المنافسين.