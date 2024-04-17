بقانون جديد.. بريطانيا تسعى لإنشاء أول جيل خال من التدخين

تتجه بريطانيا إلى إنشاء "أول جيل خال من التدخين"، عبر مشروع قانون يحظر بيع السجائر للأشخاص الذين ولدوا من عام 2009 فصاعدًا.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي يرعاه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يمثل قوة عظمى في سياسة الصحة العامة في البلاد".

وأضافت الصحيفة، أن "هذه المبادرة تهدف إلى حماية الأجيال القادمة من مخاطر التبغ، وإنشاء أول جيل خال من التدخين في المملكة المتحدة".

ويستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.

ويتضمن مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، "منع أي شخص يبلغ من العمر 15 عامًا اعتبارًا من هذا العام من شراء السجائر، كما يهدف أيضًا إلى جعل السجائر الإلكترونية أقل جاذبية للأطفال".

وأوضحت الصحيفة، أنه "من شأن مشروع القانون أن يجعل بيع منتجات التبغ، وليس التدخين، أمرًا غير قانوني".

وأكدت أنه "بينما من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون لأنه يحظى بدعم حزب العمال، فإن عددًا من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين أعلنوا أنهم لن يدعموا مشروع القانون".