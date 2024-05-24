بريطانيا.. الممرضة "قاتلة الأطفال" تخسر طلبها باستئناف حكم المؤبد

خسرت لوسي ليتبي، الممرضة البريطانية التي حُكم عليها بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بقتل سبعة أطفال كانوا تحت رعايتها، الجمعة، محاولتها للحصول على استئناف قضائي ضد قرار إدانتها.

وأعلنت قاضية محكمة الاستئناف فيكتوريا شارب في جلسة استماع قصيرة في لندن، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن طلب ليتبي، الذي تمحور حول أربع نقاط، قد رُفض، ما يمثل نهاية مسار الاستئناف للشابة، البالغة 34 عامًا.

وقالت شارب: "بعد الاستماع إلى طلبها، قررنا رفض الإذن بالاستئناف في كل النقاط وردّ جميع الطلبات المرتبطة به"، على أن "يصدر الحكم الكامل في الوقت المناسب".