مغربي يهاجم 9 أشخاص بسكين في شارع عام (فيديو)

هاجم شاب مغربي في حي سيدي البرنوصي في العاصمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مواطنين في مكان عام، بسكين كان يحمله؛ ما تسبب بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة هلع مواطنين في مكان عام، بعد الهجوم الدموي، في وقت اضطر فيه أحد أفراد الأمن إلى إطلاق النار على الشاب المعني، للسيطرة عليه وتوقيفه.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشاب، يبلغ من العمر 29 عاما، وكان في حالة تعاطي، وهاجم مواطنين بواسطة السلاح الأبيض.