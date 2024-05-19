السعودية.. فراخ صقور نادرة تبصر النور في تجربة ناجحة لتربية الطيور الجارحة (صور)

أبصر زوج من فراخ الصقور النادرة، النور في مزرعة متخصصة بتربية الطيور الجارحة في السعودية التي ينتشر فيها هواة اقتناء الصقور وتدريبها على الصيد المتوارث عبر التاريخ في الجزيرة العربية.

ويعيش زوج الطيور ذو اللون الأبيض الذي يعد من أندر الصقور وأغلاها ثمنًا، في عش برفقة أبوين تمتلكهما مزرعة في شمال السعودية التي تتركز فيها هواية صيد الطيور الجارحة.