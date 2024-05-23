اليمن.. ضابط حوثي يقتل صاحب حافلة بسبب الأجرة

ونشبت إثر ذلك، مشاجرة كلامية بين الطرفين، إلا أن إصرار مالك الحافلة على أخذ الأجرة، قابله الضابط الحوثي، بإفراغ رصاصات سلاحه باتجاه جسد الشاب، ليرديه قتيلاً على الفور.

ووفقاً للتقارير، فإن ميليشيا الحوثي وتحديداً القائمين على إدارة أمن محافظة ذمار، تحاول جلياً، حماية الضابط الجاني، من خلال تمييع القضية، وإجبار أهل المجني عليه، على استلام جثمانه ودفنه، والقبول بتحكيم قبلي، وهو ما ترفضه الأسرة حتى اللحظة.

وأفادت التقارير، بأن المجني عليه، شاب ينتمي لمحافظة إب وسط اليمن، وكان بصدد الاستعداد للاحتفال بعد أيام بإقامة حفل زفافه.