منى زكي تنفعل بعد ملاحقتها من قبل الصحفيين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، انفعال الفنانة المصرية منى زكي، على صحفيين، طاردوها بكاميرات الهواتف و"الميكروفونات"، على نحو أربكها، وذلك خلال مشاركتها في جنازة الفنان الراحل صلاح السعدني.

ووثّق الفيديو، لحظة غضب زكي، إذ ردت على الصحفيين بالقول: " فيه إيه يا جماعة.. أنا مش مصدقة بصراحة".

ويعود تاريخ الواقعة، إلى 19 من أبريل/نيسان الماضي، وظهرت الفنانة المصرية، خلال تطويقها تقريبًا من قبل الصحفيين، وهي تتحدث مع شخص رجَّح البعض أنه زوجها الفنان أحمد حلمي عبر الهاتف.

ورغم تاريخ الواقعة القديم، إلا أنها أطلقت حالة من التعاطف الشديد مع النجمة المعروفة، واستنكر كثيرون ما اعتبروه تصرفًا "غير مهذب" ولا يتسم بـ"المهنية " من جانب الصحفيين، مؤكدين على حق الفنان في الخصوصية. وطالب معلقون بضرورة "محاكمة" هؤلاء الصحفيين على الفور، بينما حذَّر آخرون من "قلة مندسة" يزعم أصحابها أنهم صحفيون على عكس الحقيقة.

ولم تخلُ بعض التعليقات من الطرافة وخفة الظل، حيث شبّه أحد النشطاء ما تعرضت له الفنانة بما يحدث معه هو شخصيًا حين يكون لأبنائه طلبات عنده فيطاردونه بنفس هذه الكيفية.