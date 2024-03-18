النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل حريق أستوديو الأهرام

كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل حريق أستوديو الأهرام الذي امتد إلى المباني السكنية المجاورة له، مشيرة إلى أنها كلفت الشرطة بحصر المتضررين من الحريق.

وقالت النيابة في بيان أصدرته، مساء الأحد، إنها رصدت، فجر أمس السبت، نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ "أستوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وأضافت: "على الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، فيها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا".

وأشارت إلى أنها سألت أفراد الأمن المكلفين بحراسة الأستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع في أحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد إلى باقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9.