النيابة العامة المصرية تكشف تفاصيل حريق أستوديو الأهرام
كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل حريق أستوديو الأهرام الذي امتد إلى المباني السكنية المجاورة له، مشيرة إلى أنها كلفت الشرطة بحصر المتضررين من الحريق.
وقالت النيابة في بيان أصدرته، مساء الأحد، إنها رصدت، فجر أمس السبت، نشوبَ حريقٍ هائلٍ بـ "أستوديو الأهرام" بدائرة قسم شرطة العمرانية.
وأضافت: "على الفور انتقل فريق من أعضائها لمعاينة مسرح الحادث، فتبين أنه قطعة أرضٍ محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، فيها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا".
وأشارت إلى أنها سألت أفراد الأمن المكلفين بحراسة الأستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع في أحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث إلا أن امتد إلى باقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9.
وأوضحت أنها ندبت خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث، ورفع الآثار منه؛ لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه.
وأمرت النيابة العام بتشكيل 3 لجان؛ الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث، وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له، من خسائر وأضرار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح.
أما اللجنة الثانية فمكونة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، بحسب البيان.
واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة.