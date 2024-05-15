رفضت المال.. محامي ضحية عصام صاصا يكشف عن شرط الصلح

كشف محامي عائلة ضحية مغني المهرجانات عصام صاصا، الذي توفي دهساً بسيارة المغني الشاب بعد تعاطيه المخدرات، عن شرط العائلة للصلح ورفضها قبول الدية المالية.

وقال المستشار علي فايز محامي الضحية، إنه مستعد لإقناع عائلة أحمد مفتاح، بالتنازل عن القضية ضد عصام صاصا، وقبول الصلح، مقابل الحصول على "الدية الشرعية" المتعارف عليها.

وأضاف أن عائلة الضحية ترفض قبول المال أو التعويض مقابل ابنهم، و"الدية الشرعية" أمر شرعي راسخ ومعروف ويمكن إقناعهم بقبولها، وفق "العربية".

وأوضح أن "الدية الشرعية" مقدارها 100 جمل أو 200 بقرة أو 1000 درهم من الذهب أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية، معتبراً أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لأبناء الرجل الراحل.

وأوضح أنه تقدم بشكل رسمي بالادعاء المدني بقيمة 5 ملايين جنيه كتعويض مؤقت، نافياً أن يكون هذا المبلغ مقابلاً للتنازل، بل هو إجراء قانوني في الشق الجنائي من القضية.