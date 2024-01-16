دراسة: الاستماع لأصوات الطيور يحسّن الصحة العقلية

خلُص بحثان علميان تم نشرهما، العام الماضي، إلى أن رؤية الطيور وسماع أصواتها يمكن أن يحسّن من الصحة العقلية، وأن المزيد من الاتصال والتفاعل مع الطبيعة يرتبطان بشكل أفضل مع صحة الجسم والدماغ، وفق ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة عن إميل ستوب، طالب الدراسات العليا في علم الأعصاب البيئي، قوله إن "الإنسان يربط أنغام الطيور بالبيئة الطبيعية الحيوية السليمة، مشيرة إلى أن "الأبحاث الحديثة أفادت بأن الاستماع لأصوات الطيور عبر سماعات الرأس، قد يخفف المشاعر السلبية لدى الإنسان".

وطلب الباحثون القائمون على البحثين، من 1300 شخص مشاركين في إحدى الدراسات، جمع معلومات حول بيئتهم ورفاهيتهم 3 مرات يوميًا باستخدام تطبيق "Urban Mind" الموجود في الهواتف الذكية، ويقوم مبدأ التطبيق على جمع بيانات حول جودة النوم والهواء، وتفاصيل حول البيئة، وليس على النظر للطيور بشكل مباشر.