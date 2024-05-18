أمطار غزيرة وفيضانات في شمال أوروبا

شهدت مناطق عدة في شمال أوروبا، ولا سيما ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وهولندا، السبت، فيضانات من جراء أمطار غزيرة تسببت بأضرار قد تكون في بعض الأنحاء "كبيرة".

وتفقّد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال النهار ولاية سارلاند الألمانية المحاذية لفرنسا ولوكسمبورغ، وهي الأكثر تضررا في البلاد من جراء سيول نجمت عن فيضان مجارٍ مائية عدة إثر أمطار غزيرة هطلت الجمعة، وليل الجمعة-السبت.

وقال شولتس، في تصريح لصحفيين على هامش زيارة تفقدية لمنطقة شهدت فيضانات كبرى: "يمكننا أن نرى هنا العنف الذي يمكن أن تسببه الطبيعة ومدى استعدادنا لمثل هذه الأحداث".

من جهتها قالت رئيسة حكومة الولاية، آنكه ريلينغر، إن "سارلاند في حال طوارئ منذ 36 ساعة".