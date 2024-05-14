حقيقة إطلاق حملة "تزوجني بدون صداق" في المغرب
أثارت صور تم تداولها على نطاق واسع بين مواطنين في المغرب، جدلا، بعد أن وثق حملة قيل إن مجموعة من الفتيات أطلقتها، للحث على الزواج.
وتظهر في الصور المزمعة، عدة فتيات، ومنهن من ظهرت بالزي التقليدي، مرفقة بدعوة "تزوجني بدون صداق".
وقال متابعون، إن الحملة انطلقت من مدينة فاس في المغرب، وقد علقوا عليها بالقول، إن "حملة تزوجني بدون صداق انطلقت في فاس، لمساعدة الشباب على الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".
فيما رجح آخرون أن تكون الحملة انطلقت في مدينة تطوان، في الوقت الذي لاقت فيه الدعوة سخرية من قبل متابعين، بينما أشاد آخرون فيها.
لكن الحملة المزعومة، التي انتشرت على نطاق واسع في المغرب، تعود إلى صور تم التقاطها في تونس قبل عدة سنوات، ولا وجود لها إطلاقا على أرض الواقع.
وتبين أن مروجي هذه الحملة، عمدوا إلى إخفاء علم تونس، لإظهار الحملة وكأنها في المغرب.