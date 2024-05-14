حقيقة إطلاق حملة "تزوجني بدون صداق" في المغرب

أثارت صور تم تداولها على نطاق واسع بين مواطنين في المغرب، جدلا، بعد أن وثق حملة قيل إن مجموعة من الفتيات أطلقتها، للحث على الزواج.

وتظهر في الصور المزمعة، عدة فتيات، ومنهن من ظهرت بالزي التقليدي، مرفقة بدعوة "تزوجني بدون صداق".

وقال متابعون، إن الحملة انطلقت من مدينة فاس في المغرب، وقد علقوا عليها بالقول، إن "حملة تزوجني بدون صداق انطلقت في فاس، لمساعدة الشباب على الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".