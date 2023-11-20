دخل لاستئصال الزائدة فخرج دون قطعة من أمعائه

رفع رجل أمريكي يدعى جورج بيانو (72 عامًا) دعوى قضائية ضد أطباء مستشفى جامعة واشنطن، زاعمًا أنهم أقدموا على قص جزء من أمعائه الغليظة، بدلًا من استئصال الزائدة الدودية.

وقال الرجل بمقابلة مع CBS إنه قبل عام دخل الطوارئ يشكو من آلام شديدة في بطنه، فأجرى له الأطباء فحوصات كشفت إصابته بالتهاب الزائدة الدودية؛ ما استدعى عملية استئصال فورية.

وأكد بيانو أنه وبعد خضوعه للعملية زادت أوجاعه وأصبح بحالة صحية أسوأ من ذي قبل، قائلًا "عندما استيقظت وتعافيت من البنج، شعرت بألم شديد أسوأ مِن الذي شعرت به قبل ذهابي للمستشفى".