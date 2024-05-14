لبنان.. أب يرمي أطفاله في الشارع بعد خلاف مع زوجته (صور)

في حادثة غريبة، ألقى رجل لبناني أطفاله الأربعة في الشارع، بعد خلافات وقعت بينه وبين والدتهم، وهي زوجته الأولى.

وقالت قوى الأمن العام اللبناني من خلال بيان عبر صفحتها على الإنترنت، إن وحدات الدرك عثرت على 4 أطفال، بتاريخ 11/05/2024، ملقيين عند مستديرة اللّيلكي في العاصمة بيروت، والذين تبلغ أعمارهم: 4 أشهر، و 3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات.