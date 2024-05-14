لبنان.. أب يرمي أطفاله في الشارع بعد خلاف مع زوجته (صور)
في حادثة غريبة، ألقى رجل لبناني أطفاله الأربعة في الشارع، بعد خلافات وقعت بينه وبين والدتهم، وهي زوجته الأولى.
وقالت قوى الأمن العام اللبناني من خلال بيان عبر صفحتها على الإنترنت، إن وحدات الدرك عثرت على 4 أطفال، بتاريخ 11/05/2024، ملقيين عند مستديرة اللّيلكي في العاصمة بيروت، والذين تبلغ أعمارهم: 4 أشهر، و 3 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات.
وبعد التحقيق، تبيّن أن الأب هو من قام برميهم في الشارع، وذلك بسبب خلافٍ دار بينه وبين والدتهم، الّتي أكدت أنها لم تعد ترغب بإعالتهم.
وقالت قوى الأمن إن الأولاد بقوا في مركز الشرطة بعد أن رفض الوالدان استلامهم، وأنه تم تسليمهم لاحقًا إلى زوجة والدهم الثّانية، مشيرين إلى أن العمل جارٍ لتوقيف الوالدَيْن بناءً على إشارة القضاء المختصّ.