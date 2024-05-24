الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" يحصد جائزة في مهرجان كان
سبع سنوات من العمل تُوجت بفوز الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ 77.
وتفوّق "رفعت عيني للسما"، وهو من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، على 22 فيلما تسجيليا عالميا، حملت أسماء مخرجين كبار مثل أوليفر ستون، ورون هوارد، وكلير سيمون.
وخلال عرضه العالمي الأول، حظي الفيلم باحتفاء كبير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، وكتبت عنه الصحف العالمية، مثل لوموند وفرايتي وسكرين دايلي، وتوقع كثيرون فوزه بجائزة رفيعة نظرا لجدّته والقضية التي يعالجها.
ولم يكتفِ "رفعت عيني للسما" بجائزة العين الذهبية في المهرجان، فقد تربع على رأس القائمة كأول فيلم مصري ينال هذه الجائزة منذ تأسيسها.
وسبق للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير أن شاركا في مهرجان "كان" بفيلم "الفخ" عام 2019، واكتسبا شهرة عالمية؛ بسبب ندرة التجارب السينمائية الثنائية الناجحة، التي ذكّرت النقاد بتجربة المخرجين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين.
كما شاركا بفيلمهما (نهايات سعيدة) عام 2016، في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.
وُلدت فكرة فيلم "رفعت عيني للسما" من رحم مؤسسة نسوية تدعم النساء الشغوفات بالفنون في المناطق النائية. وكان أيمن وندى يعملان معها، وحضرا عرضا مسرحيا لفرقتها النسائية في الصعيد، حيث ظهرت الطاقة الإبداعية لبنات الفرقة.
ويتناول الفيلم تجربة تلك الممثلات البنات في مسرح الشارع، ويتطرق إلى قضايا يعاني منها الشرق عموما، تتمحور حول حقوق المرأة ومشروعية طموحاتها الفنية والاجتماعية، خاصة في المناطق النائية عن المدن الرئيسة.
ويتطرق الفيلم إلى موضوع الزواج المبكر، وحرية البنات في الحب واختيار شريك حياتهن. ومن أجل إنجاز الفيلم، قضى المخرجان أربع سنوات في قرية البرشا، وعايشا حياة أهلها وصورا مئات المشاهد.
ويقول مخرج الفيلم أيمن الأمير، في لقاء مع "فرانس24"، إن فكرة الفيلم جاءت من مجموعة بنات المسرحية، والمواضيع المطروحة في أعمالهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وأهمية التعليم للبنات، وغيرها من العادات والتقاليد المتعلقة بالمجتمع ككل".
بدورها، تحدثت المخرجة ندى رياض، للإعلاميين، عن دور الفن في التغيير عبر مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بأسلوب التفكير والعادات والتقاليد القديمة.
وقالت إن ما جمعها مع أيمن هو عشق السينما والفن، قبل أن يرتبطا بالزواج.
وحضرت بطلات الفيلم البنات إلى جانب المخرجين ندى وأيمن في مهرجان كان، ولقينَ احتفاء كبيرا من السينمائيين والنقاد والجمهور؛ نظرا لجرأتهنّ ومواهبهنّ الإبداعية التي ظهرت واضحة في الفيلم.
فيلم "رفعت عيني للسما" بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، وماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير، ومؤسسة الفريق. وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.