الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" يحصد جائزة في مهرجان كان

وسبق للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير أن شاركا في مهرجان "كان" بفيلم "الفخ" عام 2019، واكتسبا شهرة عالمية؛ بسبب ندرة التجارب السينمائية الثنائية الناجحة، التي ذكّرت النقاد بتجربة المخرجين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين.

كما شاركا بفيلمهما (نهايات سعيدة) عام 2016، في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.

وُلدت فكرة فيلم "رفعت عيني للسما" من رحم مؤسسة نسوية تدعم النساء الشغوفات بالفنون في المناطق النائية. وكان أيمن وندى يعملان معها، وحضرا عرضا مسرحيا لفرقتها النسائية في الصعيد، حيث ظهرت الطاقة الإبداعية لبنات الفرقة.

ويتناول الفيلم تجربة تلك الممثلات البنات في مسرح الشارع، ويتطرق إلى قضايا يعاني منها الشرق عموما، تتمحور حول حقوق المرأة ومشروعية طموحاتها الفنية والاجتماعية، خاصة في المناطق النائية عن المدن الرئيسة.

ويتطرق الفيلم إلى موضوع الزواج المبكر، وحرية البنات في الحب واختيار شريك حياتهن. ومن أجل إنجاز الفيلم، قضى المخرجان أربع سنوات في قرية البرشا، وعايشا حياة أهلها وصورا مئات المشاهد.

ويقول مخرج الفيلم أيمن الأمير، في لقاء مع "فرانس24"، إن فكرة الفيلم جاءت من مجموعة بنات المسرحية، والمواضيع المطروحة في أعمالهن، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وأهمية التعليم للبنات، وغيرها من العادات والتقاليد المتعلقة بالمجتمع ككل".