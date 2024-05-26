الكويت.. فتوى جديدة تمنع الشركات من تسويق منتجاتها في المساجد‎

تواجه خدمات مجانية تقدمها بعض الشركات والبنوك للمصلين في الكويت، فتوى جديدة توجب تنزيه المساجد عن الإعلانات التجارية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن وزارة الأوقاف الكويتية، أصدرت فتوى جديدة بعدم جواز تقديم الشركات والبنوك، خدمات مجانية للمصلين في المساجد بغرض الدعاية والتسويق.

ونقل حساب "المجلس" الإخباري في الكويت، عن فتوى الوزارة ما نصه أن الواجب تنزيه المساجد عن الدعاية والتسويق.

وتقدّم وزارة الأوقاف فتاوى شرعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بجانب تلقيها اتصالات هاتفية أيضًا.

ومن غير المعروف إن كانت تلك الفتوى ستؤثر على الخدمات التي تتلقاها بعض المساجد في البلاد، سواء بتقديم أطعمة ومشروبات، أو خدمات أخرى مثل التكييف والفرش في المساجد.

وفي الكويت التي يبلغ عدد سكانها نحو 4.8 مليون نسمة، نحو 1700 مسجد، بينها أكثر من 1000 مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة.

ويستفيد كثير من الوافدين الأجانب الذي يبلغ عددهم نحو 3.3 مليون نسمة، من بعض خدمات المساجد التي تقدمها الشركات والجمعيات الخيرية، لاسيما توفير مياه الشرب وبعض الوجبات.