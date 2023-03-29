3 توائم ضمن "غينيس" لأقل مدة حمل في العالم

وقالت والدة التوائم ميكايلا وايت: "قد يكون الاعتناء بأطفال ذوي إعاقة أمرًا صعبًا حقًا بالنسبة للكثيرين، لكنني وشريكي جاي نتماسك ونفعل ما يتطلبه الأمر من أجلهن، وأحيانا تصبح الأمور عصيبة مع مختلف الأشخاص الذين يأتون لمنزلك وينفذون جلسات العلاج الطبيعي معهن بشكل يومي، وغير ذلك من زيارات الأطباء".

وأضافت: "كان الأمر مرهقًا للغاية في السنة الأولى". وأوضح زوجها أنه بعد الولادة، عانى من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة بعد تعرض بايتون جين لحالة طبية طارئة.

وقال جاي إن "اكتئاب ما بعد الولادة غير معترف به حقا لدى الآباء، لكنها تجربة حقيقية يمكن أن يمر بها أي أب، ولولا ميكايلا وتماسكها، لما تمكنت من تجاوز الأمر، لقد كانت تدعمني وموجودة لأجلي طوال الوقت، إنها أم مذهلة ورائعة".

يُذكر أن لجاي وميكايلا طفلين أكبر من التوائم الثلاث، هما جيمي لي (8 أعوام) وإيزاك (6 أعوام).