روسيا.. وفاة 3 ركاب جراء سقوط حافلة في نهر مويكا (فيديو)

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء سقوط حافلة في نهر مويكا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، اليوم الجمعة، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وقالت الوكالة: "لقد قام رجال الإنقاذ بسحب تسعة أشخاص من الحافلة الغارقة. اثنان منهم في حالة خطيرة، وأربعة في حالة وفاة سريرية، ويجري تنفيذ إجراءات الإنعاش، ولسوء الحظ، توفي ثلاثة أشخاص".

وأضافت وزارة حالات الطوارئ أنه تم الانتهاء من أعمال الإنقاذ أثناء الغوص في موقع الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الروسية للحافلة وهي تنحرف بشدة باتجاه سور الجسر، لتحطمه وتسقط كاملة في مياه نهر مويكا.