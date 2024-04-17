تعطل حركة قطار ياباني سريع بسبب "ثعبان" (صورة)

عطّل ثعبان حركة قطار فائق السرعة في اليابان، مع العلم أنّ مواعيد وسائل النقل هذه دقيقة جدًّا ومن النادر أن تشهد أي تأخيرات.

ونبّه أحد الركاب عناصر الأمن بوجود ثعبان يبلغ طوله 40 سنتيمترًا في القطار الذي يربط بين ناغويا وطوكيو، ما أدى إلى توقفه لـ17 دقيقة.

وأكد ناطق باسم شركة السكك الحديد المركزية اليابانية لوكالة فرانس برس أنه لم يتّضح ما إذا كان الثعبان سامًّا وكيف تمكّن من الوصول إلى داخل القطار، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات أو تسجيل حالات ذعر بين الركاب.

ويحق لركاب قطارات شبكة شينكانسن اصطحاب كلاب صغيرة أو قطط أو حمام أو غيرها من الحيوانات، لكن ليس ثعابين.