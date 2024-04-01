ظهور صادم لنجمة "العيال كبرت" في مسلسل "جودر" (فيديو)

بعد 45 عاما من التواري بعيدا عن الأضواء، ظهرت الفنانة نادية شكري في الحلقة الجديدة من مسلسل " جودر" بشكل صادم يخالف الصورة الذهنية التي يحتفظ الجمهور منذ دورها الشهير في مسرحية " العيال كبرت" التي عرضت للمرة الأولى عام 1979 ويعاد عرضها بكثافة منذ ذلك التوقيت وكانت فيها رمزا للجمال والبراءة وخفة الظل.

وجسدت الفنانة في المسلسل شخصية سيدة عجوز، طاعنة في السن، بظهر أحدب ورأس شبه صلعاء تتكئ على عكاز وتنطق الحروف بصعوبة وهي تتسول من المارة المال لسداد دين في رقبتها لأحد الأشخاص الجشعين الذي سيلقي بابنتها إلى سوق النخاسة إذا لم تسدد الدين. وحين يستجيب لها الشاب "جودر" ويتعهد بسداد دينها، تتحول فجأة إلى شابة جميلة ليتضح أنها "جنية" أصيبت بلعنة ولن يحررها منها سوى شهامة ومروءة أحد أبناء الإنس.