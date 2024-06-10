فدوى الطالب: تعرضت للتحرش داخل الوسط الفني

قالت الفنانة المغربية فدوى الطالب، إنها عانت ظاهرةَ التحرشِ في بداياتها الفنية الأولى، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف من أحد العاملين في مجال الفن، لكنها تصدت له بحزم، وعرفت كيف تقول "لا " بحزم.

وأضافت "فدوى" أن المعنيين بالأمر لم يتعاملوا معها آنذاك باعتبارها ممثلة، ولكن "شيئا آخر" على حد تعبيرها، ما جعلها ترفض المشاركة في العمل الفني.

ووصفت الفنانة المغربية في لقاء مع برنامج "المواجهة " الذي يعده ويقدمه الناقد والإعلامي بلال مرميد، على قناة "ميدي 1" ظاهرة التحرش بـ"الطاغية" داخل الوسط الفني المغربي، والتي تستهدف أصحاب العقول الضعيفة، مشيرة إلى أنه لا يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي.

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها فدوى عن تلك الظاهرة، إذ سبق أن أدلت بتصريحات مشابهة أكدت فيها أنها وقعت ضحية التحرش مرة واحدة بين عامي 2003 و 2004، موضحة أن الظاهرة لا تقتصر على المخرجين والمنتجين بل تشمل أطرافًا أخرى.

ومن جانب آخر، أكدت فدوى الطالب أنها ترفض تقديم مشاهد جريئة قد تضر بصورتها باعتبار أن السينما تاريخ للفنان.

واعتبرت أن وضع تنويه "ممنوع المشاهدة لمن هم دون الـ16 سنة" على فيلم "مروكية حارة" للمخرج هشام العسري أمر عادي، رغم عدم تضمنه مشاهد أو لقطات جريئة، وذلك بالنظر إلى معالجته مواضيع قد يكون من الصعب على الجيل الناشئ فهمها وقد تؤثر عليه سلبًا.

وأشارت إلى أنه لولا اسم المخرج ما كانت لتقبل المشاركة في العمل، موضحة أنها جلست معه قبل التصوير لتؤكد له أن لديها حدودًا لا يمكن أن تتجاوزها.