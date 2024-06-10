كيف تتصرف مع ردود الأطفال "الجريئة"؟
واحدة من أكثر مشكلات الانضباط إحباطًا، والتي يتعين على الآباء التعامل معها هي كيفية التصرف مع الطفل الذي يرد بـ"وقاحة".
وبحسب الخبراء أن هذه العادة جزء طبيعي من مرحلة نمو الطفل، وأنها من الممكن أن تبدأ لديه في وقت مبكر من حياته.
ويمكن أن يعود سبب رد طفلك بوقاحة، إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بحسب ما أورده موقع Parents على لسان المختصين؛ إذ قد ينبع من محاولة الطفل السيطرة على حياته، مثل ما يريد أن يرتديه أو يأكله أو يلعب به. أو أنها طريقة لاختبار حدوده معك، أو قد يحدث الأمر ببساطة بسبب مزاجه المتعكر إثر الجوع أو التعب.
ومهما كان السبب، هنا الطرق المناسبة للتعامل مع طفلك، الذي يرد عليك بوقاحة:
ابقَ هادئًا
كيفية استجابتك لطفلك عندما يتصرف بطريقة "غير لائقة" يمكن أن يحدد نغمة تفاعلاتك. ويمكن أن يكون الأطفال ماهرين للغاية في الضغط على والديهم، لذلك قد يكون من المغري جدًا الرد على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن يقول لك: "أنت لست مسؤول عني!"، لترد أنت "بلا أنا هو المسؤول".
وإذا كنت لا تريد أن يتعلم طفلك أن الدخول في حرب كلامية هو وسيلة جيدة للتعامل مع الصراع، فلا ترد حتى تتمكن من التحدث بهدوء وتحكم. خذ نفسًا، أو اذهب إلى غرفة أخرى، أو افعل كل ما عليك فعله لتجنب تصعيد الموقف.
ضع ذلك في الاعتبار عند التعامل مع شريكك وأصدقائك وعائلتك والغرباء، فغالبًا ما تستمع الأذن الصغيرة، حتى عندما لا تكون على علم بذلك. والأطفال نموذج لوالديهم، ولهذا السبب يعود الأمر إليك لتكون قدوة لهم وتبين لهم كيف يجب أن يتصرفوا.
حدد السلوك المتوقع
من المهم أن تكون واضحًا مع أطفالك بشأن الطرق المقبولة للتعبير عن أنفسهم. كن محددًا، حتى يعرفوا أن الصراخ بكلمات أو عبارات معينة ليس أمرًا مناسبًا أو محترمًا. الأمر نفسه ينطبق على السلوكيات الوقحة مثل تحريك العينين أو صفع فمك أو التحديق الغاضب. وأفضل طريقة لإعطاء التعليمات للأطفال هي أن تكون مباشرة وأن تستخدم لغة بسيطة ومحددة ومناسبة لأعمارهم بحيث يمكنهم فهمها.
قد يستغرق الأمر بعض التذكيرات حتى يتعلم الأطفال الصغار حقًا ما تتوقعه، لذا امنحهم بعض الفرص لتصحيح سلوكهم السيئ . ويمكنك أن تقول شيئًا مثل، "لا تقل لا يمكنك جعلي" عندما أطلب منك أن تضع ألعابك بعيدًا"، ثم أعطهم مثالاً على طريقة أكثر تهذيبًا للتعبير عن احتياجاتهم لك في لحظة من الإحباط.
وعلى سبيل المثال، قد ترد بـ "في المرة القادمة، من فضلك قل شيئًا مثل "لا أريد أن أضع ألعابي بعيدًا الآن لأنني لم أنته من اللعب فيها"." وهنا ينصحك الخبراء بتعلم الصبر، لمساعدة طفلك على فهم سبب أهمية اتباع تعليماتك.
افرض العواقب
التغاضي عن السلوك "غير المحترم" يمكن أن يشجع في كثير من الأحيان على سلوك "غير محترم" آخر، لذلك عليك أن تقف بحزم عندما يرد أطفالك أو يستخدمون كلمات "بذيئة". ضع في اعتبارك أن خبراء الصحة العقلية متفقون على أن "الضرب" أو "الصراخ" لا يجديان نفعًا في هذه الظروف.
وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن العواقب يجب أن تكون فورية حتى تكون فعالة، خاصة مع الأطفال الأصغر سنًا؛ إذ تساعدهم هذه الإستراتيجية على الربط بين السلوك والنتيجة.
فكر في العواقب التالية للرد:
إعطاؤه مهاما إضافية
منعه من مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر
وعند تنفيذ العقوبة، ذكّر طفلك بالرابط بين العقوبة وحديثه "غير المحترم". واحرص على عدم اتباع أسلوب مغاير في المرة القادمة، حتى يعرف طفلك أنك صارم وجاد.