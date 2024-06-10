كيف تتصرف مع ردود الأطفال "الجريئة"؟

واحدة من أكثر مشكلات الانضباط إحباطًا، والتي يتعين على الآباء التعامل معها هي كيفية التصرف مع الطفل الذي يرد بـ"وقاحة".

وبحسب الخبراء أن هذه العادة جزء طبيعي من مرحلة نمو الطفل، وأنها من الممكن أن تبدأ لديه في وقت مبكر من حياته.

ويمكن أن يعود سبب رد طفلك بوقاحة، إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، بحسب ما أورده موقع Parents على لسان المختصين؛ إذ قد ينبع من محاولة الطفل السيطرة على حياته، مثل ما يريد أن يرتديه أو يأكله أو يلعب به. أو أنها طريقة لاختبار حدوده معك، أو قد يحدث الأمر ببساطة بسبب مزاجه المتعكر إثر الجوع أو التعب.

ومهما كان السبب، هنا الطرق المناسبة للتعامل مع طفلك، الذي يرد عليك بوقاحة:

ابقَ هادئًا

كيفية استجابتك لطفلك عندما يتصرف بطريقة "غير لائقة" يمكن أن يحدد نغمة تفاعلاتك. ويمكن أن يكون الأطفال ماهرين للغاية في الضغط على والديهم، لذلك قد يكون من المغري جدًا الرد على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن يقول لك: "أنت لست مسؤول عني!"، لترد أنت "بلا أنا هو المسؤول".

وإذا كنت لا تريد أن يتعلم طفلك أن الدخول في حرب كلامية هو وسيلة جيدة للتعامل مع الصراع، فلا ترد حتى تتمكن من التحدث بهدوء وتحكم. خذ نفسًا، أو اذهب إلى غرفة أخرى، أو افعل كل ما عليك فعله لتجنب تصعيد الموقف.

ضع ذلك في الاعتبار عند التعامل مع شريكك وأصدقائك وعائلتك والغرباء، فغالبًا ما تستمع الأذن الصغيرة، حتى عندما لا تكون على علم بذلك. والأطفال نموذج لوالديهم، ولهذا السبب يعود الأمر إليك لتكون قدوة لهم وتبين لهم كيف يجب أن يتصرفوا.