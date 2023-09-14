ما العلاقة بين الخرف والجلوس أمام التلفاز؟

الجلوس أكثر من 10 ساعات يوميا أمام التلفاز، يزيد من خطر الإصابة بالخرف، هذا ما حذرت منه دراسة جديدة، مبينة أن الخطر بشكل كبير بين البالغين، الذين يقضون معظم يومهم في سلوكيات خاملة.

وأوضح الباحثون، أن الجلوس، لفترة طويلة أو بشكل متقطع طوال اليوم، لهما تأثير مماثل على خطر الإصابة بالخرف.

وكشف تحليل بيانات أكثر من 50 ألف أجراه فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا، وجامعة أريزونا أن الجلوس لمدة 10 ساعات أو أكثر يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض.

كما كشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة "Jama Network Open"، أن الطريقة التي يتراكم بها السلوك الخامل على مدار اليوم، سواء كانت فترة طويلة من الجلوس يليها نشاط، أو فترة جلوس يتخللها الوقوف، لها رابط مماثل يؤدي إلى الخرف، وفق الـ"إندبندنت".