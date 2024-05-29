ياسمين صبري: أتمنى التعاون مع توم كروز وليوناردو دي كابريو

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن النجوم العالميين الذين تتمنى العمل معهم حال مشاركتها في أعمال عالمية، لافتة إلى أن من بينهم توم كروز.

وأضافت ياسمين صبري خلال لقاء تلفزيوني "أتمنى التعاون مع نجوم عالميين مثل: ليوناردو دي كابريو؛ لأن أفلامه دائمًا غريبة، وأيضًا توم كروز فهو نجم شباك، وجوليا روبرتس، وكيت بلانشيت، وكثير من النجوم أحب التعاون معهم".

وتحدثت صبري عن إطلالتها الحمراء بمهرجان "كان السينمائي" قائلة "في موضوع الموضة أرى أن الإنسان لازم يلبس اللي يناسبه مش التريند الموجود، لأننا كلنا مختلفون وكل واحد له بصمة وستايل ولون وإحساس".

وأضافت "الألوان طبعًا لها معان كثيرة جدًّا، الأحمر كان بقالي كتير ملبستش أحمر، مع إن في ناس تخاف إنه على سجادة حمرا، بس الأحمر لون الأنوثة".