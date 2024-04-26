رهف الجديعي ..أول سعودية تقلع من مطار الرس الجديد في القصيم (صور)
أصبحت السعودية رهف الجديعي، الخميس، أول كابتن طيار تقلع على متن طائرة من مطار "الرس" في القصيم بعد الافتتاح الرسمي للمطار.
وقالت إن نادي الطيران السعودي قدم لها برنامجاً تدريبياً عالي المستوى، ووصفت لحظة الإقلاع بأنها مليئة بالفخر وتجربة جديدة فريدة لا تحدث في حياة كل شخص.
واعتبرت رهف، وهي طبيبة في الأصل، تلك الخطوة، إنجازاً كبيراً ومحطة هامة في حياتها، موجهة الشكر لقياد المملكة على توفير كافة الإمكانيات للشباب لدعم تعلمهم وتجاربهم.
وأوضحت أنها قدمت بالطائرة من الرياض إلى مطار الرس، ثم قامت بجولة في محيط المطار قبل الهبوط مجدداً.
ودشن الأمير سلطان بن سلمان وأمير القصيم فيصل بن مشعل، "مطار غرب القصيم" الجديد في محافظة الرس على مساحة 17.6 مليون متر مربع، له مدرج مساحته 2.3 مليون متر مربع.
وسيقدم المشروع، الذي أنشأته الغرفة التجارية في الرس، بقدرة توسعية مستقبلية بنحو 35% من حجمه الحالي، 11 خدمة متنوعة تشمل الطيران التجاري والرياضي والشراعي والقفز المظلي.
وسيضم المطار مركزاً هو الأول من نوعه للتحكم في الطائرات المسيرة، ومركزاً متقدماً للصيانة وحظائر للطائرات، إضافة إلى أكاديمية متخصصة في علوم الطيران، ونزل ريفية ومنطقة ترفيهية.