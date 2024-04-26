رهف الجديعي ..أول سعودية تقلع من مطار الرس الجديد في القصيم (صور)

أصبحت السعودية رهف الجديعي، الخميس، أول كابتن طيار تقلع على متن طائرة من مطار "الرس" في القصيم بعد الافتتاح الرسمي للمطار.

وقالت إن نادي الطيران السعودي قدم لها برنامجاً تدريبياً عالي المستوى، ووصفت لحظة الإقلاع بأنها مليئة بالفخر وتجربة جديدة فريدة لا تحدث في حياة كل شخص.