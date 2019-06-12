محاولة ذكية لتهريب كمية ضخمة من المخدرات لمصر (صور)

فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد، أحبطت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، تهريب شحنة مخدرات داخل حاويتي“تفاح“ تزن قرابة 2 طن من الحشيش، إضافة لأكثر من 5 ملايين حبة مخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي، أنها تمكنت من إحباط شحنة المخدرات وأقراص مخدرة لعقار الكبتاجون قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحري.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات) اعتزام مسؤولي إحدى الشركات الكائنة في محافظة الدقهلية باستيراد حاويتين من إحدى الدول العربية مشمولها ”تفاح“، وقيامها بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحرى .

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط عدد ”9320“ طربة من مخدر الحشيش وزنت طنًا و866 كيلو جرام، وعدد 5 ملايين و498 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وتمكنت جهود أجهزة الوزارة من تحديد أفراد التشكيل العصابي الذي ضم 7 أفراد، يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية، والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة، وبسؤال المستخلص الجمركي المفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة .

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد أفراد التشكيل، صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بمحافظة الدقهلية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط، وقد قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى 115 مليون جنيه ”قرابة 7 ملايين دولار“، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.